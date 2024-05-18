Джошуа сделал окончательный прогноз на бой Усик - Фьюри

Британский супертяжеловес Энтони Джошуа поделился мнением по поводу боя за бесспорный титул в его весовой категории между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.

По словам бывшего чемпиона мира, победит украинец.

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"Я дрался с Александром Усиком, так что могу говорить только о том, что увидел в нем. Феноменальный боец, делает все как следует. Я бы сказал, что он проделывает действительно хорошую работу на ринге.

Я никогда не дрался с Тайсоном Фьюри, поэтому не могу судить, что он будет делать во время поединка, или каково встретиться с ним. Исходя только из того, что знаю, я должен сказать, что Усик победит", - приводит слова Джошуа Manchester Evening News.

Ранее ISPORT предлагал ознакомиться с прогнозами спортсменов и экспертов на бой Усик - Фьюри.

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