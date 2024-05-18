"Оторву подбородок": чемпион мира бросил вызов Ломаченко

Чемпион мира по версии IBF во втором полулегком дивизионе Джо Кордина заявил о том, что готов провести поединок с обладателем титула по этой же версии в легком дивизионе Василием Ломаченко.

По словам британца, он готов уничтожить представителя Украины.

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"Мне бы очень хотелось провести этот бой. Я рос, наблюдая за ним. Вся моя работа ног и то, почему я был так хорош в любителях, от него. Это для меня огромная возможность. Я бы хотел разделить с ним ринг.

Во время поединка у меня не было бы ни уважение, ни жалости. Я бы пошел туда и попытался оторвать ему подбородок. Он невероятный боец, один из лучших в истории. Я бы хотел с ним подраться. Он один из лучших в истории", - приводит слова боксера Daily Star.

Напомним, Кордина 18-го мая на Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия проведет бой против Энтони Какаче.

Ранее промоутер заявил о супербое Ломаченко против абсолютного чемпиона.

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