Каннингем раскрыл Усику, как отправил Фьюри в нокдаун

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Стив Каннингем обратился к Александру Усику перед его боем с Тайсоном Фьюри.

Американский боксер рассказал, как украинец должен действовать, чтобы победить.

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"Рост может стать преимуществом для Усика. На самом деле это преимущество для не больших спортивных бойцов. Сложность в бою с таким высоким парнем заключается в том, что вам нужно делать что-то другое, чтобы добраться до него и нанести удар. Вы должны заставить более высокого бойца атаковать вас. Затем, в рамках этой атаки, вы можете получить возможность нанести свой мощный удар. Вот как я отправил Фьюри в нокдаун.

Нужно оставаться мобильным и продолжать двигаться. Как только ты остановишься, Фьюри схватит тебя. Он поймает тебя, будет держать и опираться. Многие говорят, что это незаконно, но это тактика, которая работает. Такие действия истощают его соперников.

Люди всегда спрашивают меня: "Чтобы ты сделал по-другому?". Я определенно сделал бы намного больше приседаний с тяжелым весом во время подготовки. Это помогло бы. Так что Усик постоянно должен двигаться в бою с Фьюри", - приводит слова Каннингема Boxing Scene.

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция боя, которая начнется 19 мая ориентировочно в 01:00 по Киеву.

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