iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Каннингем раскрыл Усику, как отправил Фьюри в нокдаун

Американец поделился ожиданиями от исторического поединка.
Сегодня, 12:22
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Стив Каннингем обратился к Александру Усику перед его боем с Тайсоном Фьюри.

Американский боксер рассказал, как украинец должен действовать, чтобы победить.

Читай также: Александр Усик - Тайсон Фьюри: прогноз на титульный бой

"Рост может стать преимуществом для Усика. На самом деле это преимущество для не больших спортивных бойцов. Сложность в бою с таким высоким парнем заключается в том, что вам нужно делать что-то другое, чтобы добраться до него и нанести удар. Вы должны заставить более высокого бойца атаковать вас. Затем, в рамках этой атаки, вы можете получить возможность нанести свой мощный удар. Вот как я отправил Фьюри в нокдаун.

Нужно оставаться мобильным и продолжать двигаться. Как только ты остановишься, Фьюри схватит тебя. Он поймает тебя, будет держать и опираться. Многие говорят, что это незаконно, но это тактика, которая работает. Такие действия истощают его соперников.

Люди всегда спрашивают меня: "Чтобы ты сделал по-другому?". Я определенно сделал бы намного больше приседаний с тяжелым весом во время подготовки. Это помогло бы. Так что Усик постоянно должен двигаться в бою с Фьюри", - приводит слова Каннингема Boxing Scene.

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция боя, которая начнется 19 мая ориентировочно в 01:00 по Киеву.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Пятый год подряд лучшим игроком сезона становится футболист Манчестер Сити Пятый год подряд лучшим игроком сезона становится футболист Манчестер Сити
"Никогда не были такими": отец Фьюри сделал откровенное признание перед боем с Усиком "Никогда не были такими": отец Фьюри сделал откровенное признание перед боем с Усиком
Тьяго Силва намерен вернуться в Челси Тьяго Силва намерен вернуться в Челси
Чемпионат мира по хоккею-2024: Дания - Швейцария, Латвия - Швеция Чемпионат мира по хоккею-2024: Дания - Швейцария, Латвия - Швеция
Помочь журналистам

Видео

Усик - Фьюри: онлайн-трансляция церемонии взвешивания
Усик - Фьюри: онлайн-трансляция церемонии взвешивания

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Александр Усик - Тайсон Фьюри: прогноз на титульный бой
просмотров
Футбол сегодня: последний тур в Бундеслиге, матч Динамо, игры в Испании и Италии
просмотров

Последние новости

Европа13:52
Пятый год подряд лучшим игроком сезона становится футболист Манчестер Сити
Бокс13:33
"Никогда не были такими": отец Фьюри сделал откровенное признание перед боем с Усиком
Европа13:22
Тьяго Силва намерен вернуться в Челси
Европа и мир13:12
Чемпионат мира по хоккею-2024: Дания - Швейцария, Латвия - Швеция
Бокс13:00
"Он делает до смерти": Чисора заявил, что Усик безумнее Фьюри
Европа12:42
Реал оценивает будущий трансфер хавбека Ливерпуля
Европа12:37
Криштиану Роналду: статистика-2023/2024
Европа12:23
Ювентус намерен сэкономить на увольнении Аллегри
Бокс12:22
Каннингем раскрыл Усику, как отправил Фьюри в нокдаун
Бокс12:00
Усик - Фьюри: анонс и прогноз на бой за звание абсолютного чемпиона
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK