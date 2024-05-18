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"Никогда не были такими": отец Фьюри сделал откровенное признание перед боем с Усиком

Джон не сомневается в успехе "Цыганского короля".
Сегодня, 13:33
Джон Фьюри / Getty Images
Джон Фьюри / Getty Images

Джон Фьюри, отец чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО), высказался о поединке против обладателя титулов WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика (21-0, 14 КО).

По словам Фьюри-старшего, его сын готов сотворить историю.

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"Они оба в режиме боя, вы можете увидеть, что Тайсон сосредоточен, он сосредоточен на том, что должен сделать. Язык его тела говорит все. Он знает, что делать, он знает, что будет делать.

Я не знаю, как он собирается выиграть или в каком раунде он выиграет, но точно знаю, что он собирается победить. Мы никогда не были настолько уверенными", - приводит слова Тайсона Boxing King Media.

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция боя, которая начнется 19 мая ориентировочно в 01:00 по Киеву.

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Усик - Фьюри: онлайн-трансляция церемонии взвешивания

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