Усик встретился с Холифилдом, который пожелал украинцу удачи в бою с Фьюри

Александр может повторить путь легенды бокса, который становился абсолютным чемпионом мира в двух весовых категориях

В ночь с 18 на 19 мая состоится исторический для украинского и мирового бокса бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

Оба бойца уже прибыли на место проведения поединка в Эр-Рияде, где уже успели встретиться с некоторыми звездными гостями. В частности, Усик увиделся с Эвандером Холифилдом, который в свое время становился абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом и супертяжелом весе.

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Александр опубликовал у себя в Instagram видео, где он обнимается с легендарным американцем и благодарит за то, что тот пожелал ему удачи в поединке с «цыганским королем».

Отметим, что Усик уже является чемпионом мира в первом тяжелом весе, поэтому, он повторит достижение Эвандера, если победит Тайсона в этом поединке.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция боя Александр Усик - Тайсон Фьюри.

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