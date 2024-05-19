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Наваррете: Хочу поздравить Беринчика с его выступлением. Я знал, что будет тяжело

Эмануэль отметил технику украинца
Сегодня, 09:49
Эмануэль Наваррете / Getty Images
Эмануэль Наваррете / Getty Images

В рамках вечера бокса в США украинец Денис Беринчик стал чемпионом мира по боксу в легком весе по версии WBO, победив Эмануэля Наваррете.

После поединка соперник Дениса поделился своими мыслями. Наваррете отметил подвижный стиль бокса Беринчика.

"Хочу поблагодарить всех, кто пришел на бой. Я чувствую себя как дома. Они действительно приняли меня как своего.

Что касается боя, то хочу поздравить Дениса с великолепным выступлением. Я пришел в этот дивизион, который для меня новый, и я знал, что мне будет трудно, и действительно было трудно. Денис много двигался.

Доволен ли я результатом? Абсолютно нет. Но я воспринимаю это как возможность научиться. Я понимаю, что мне есть что улучшить, и это именно то, что я планирую делать", - сказал мексиканец. 

Напомним, ранее стало известно, кому посвятил победу Беринчик.

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