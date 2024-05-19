Беринчик: Эта победа для моей страны и моих собратьев

Чемпион мира в легком весе поделился своими эмоциями после титульного боя.

Новоиспеченный чемпион мира по версии WBO в легком весе Денис Беринчик поделился эмоциями о победе над Эмануэллем Наваррете.

Денис посвятил свой триумф Украине и своим собратьям.

"Эта победа для моих собратьев и всей моей страны. Слава Украине", - заявил украинец.

Напомним, что Беринчик победил Наваррете благодаря раздельному решению судей.

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