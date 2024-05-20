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Беллью: Рефери украл у Усика досрочную победу над Фьюри

Британец раскритиковал работу арбитра.
Сегодня, 15:22
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images

Бывший чемпион мира Тони Беллью высказался о победе Александра Усика над Тайсоном Фьюри.

По словам эксперта, украинец нокаутировал бы британца в девятом раунде, если бы рефери не вмешался.

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"Не хочу быть слишком суровым, но бой следовало остановить в девятом раунде. Усику стоило позволить продолжать наносить удары в девятом раунде. Отсчет не следовало открывать, и рефери знает, что он совершил ошибку.

В профессиональном боксе тебе не отсчитывают стоячий нокдаун, если только ты не падаешь на канвас, но тебя удерживают канаты. Фьюри спотыкался. Он перед этим спотыкался четыре раза. Когда Фьюри споткнулся пятый раз, рефери вмешался. Александру Усику нужно было всего два удара, и бой бы закончился. У него это украли", - сказал Беллью для talkSPORT

Напомним, Усик победил Фьюри раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Ранее сообщалось, что украинец возглавил P4P рейтинг от The Ring, поднявшись на две ступеньки.

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