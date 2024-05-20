Фроч: Пусть Усик заканчивает карьеру

Бывший чемпион Карл Фроч поделился мнением об абсолютном чемпионе в супертяжелом весе Александре Усике.

По словам аналитика, украинцу уже нечего доказывать в боксе.

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"Единственное, что сделает Усик – завершит карьеру, либо он проведет реванш, либо уйдет на пенсию. Ему нечего доказывать. Он дважды победил Эйнтони Джошуа, а теперь победил Тайсона Фьюри.

Для меня он самый лучший из поколения. Усик – главный, он лидер стаи. Когда вы оглянетесь назад на это поколение супертяжей, вы оглянетесь назад и скажете: "Александр Усик – главный человек, он доминирует".

Ему пора завершить карьеру, он сделал все, что нужно, заработал достаточно денег, освоил игру. Больше нечего делать. Абсолютный чемпион в крузервейте, абсолют в хевивейте, ему 37 лет, он приближается к 40.

Когда я завершил карьеру, мне было почти 37. Усик в том возрасте, когда я знаю, что ты чувствуешь в тренировочном лагере и что чувствуешь в седьмом и восьмом раундах.

Он завоевал бокс, повешай перчатки на гвоздь. Это мой ему совет. Я не думаю, что ему осталось что-либо доказывать, реванш ничего не доказывает. Энтони Джошуа, Тайсон Фьюри и другие супертяжеловесы могут сразиться за позицию номер два", - приводит слова Фроча talkSPORT.

Напомним, Усика отстранили от бокса после боя с Фьюри.

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