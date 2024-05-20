"Это делает его великим": Атлас назвал самую сильную черту Усика

Американский тренер Тедди Атлас поделился мнением об Александре Усике (22-0, 14 КО) после его победы над Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО) в бою за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

По словам эксперта, украинец имеет невероятный характер.

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"Самая сильная черта Усика – это характер, внутренний стержень. Это то, что делает его великим. Он заслужил право быть внесенным в список величайших в этом отношении.

Он никогда не будет в списке сильнейших панчеров хевивейта или самых быстрых хевивейтеров в мире, но для меня он уже в списке величайших всех времен", - приводит слова Атласа Pro Boxing Fans.

Напомним, Усика отстранили от бокса после боя с Фьюри.

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