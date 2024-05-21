"Любой": названы потенциальные соперники Джошуа

Эдди Хирн, промоутер британского супертяжеловеса Энтони Джошуа, высказался о будущем своего подопечного.

По словам функционера, он готов оказаться в ринге с Тайсоном Фьюри, провести трилогию с Александром Усиком или провести бой с любым другим.

Читай также: "Это делает его великим": Атлас назвал самую сильную черту Усика

"Джошуа готов драться с кем угодно. Он хотел бы снова сразиться с Александром Усиком. Он хотел бы встретиться с Тайсоном Фьюри.

Он был бы рад подраться Фиоипом Хрговичем, Даниэлем Дюбуа, Джозефом Паркером, Деонтеем Уайлдером. Любой может получить бой с ним", - приводит слова промоутера Boxing News 24/7.

Ранее сообщалось, что Усика отстранили от бокса после боя с Фьюри.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!