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"Любой": названы потенциальные соперники Джошуа

Промоутер заявил о желании британского боксера.
Сегодня, 08:12
Энтони Джошуа / Getty Images
Энтони Джошуа / Getty Images

Эдди Хирн, промоутер британского супертяжеловеса Энтони Джошуа, высказался о будущем своего подопечного.

По словам функционера, он готов оказаться в ринге с Тайсоном Фьюри, провести трилогию с Александром Усиком или провести бой с любым другим.

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"Джошуа готов драться с кем угодно. Он хотел бы снова сразиться с Александром Усиком. Он хотел бы встретиться с Тайсоном Фьюри. 

Он был бы рад подраться Фиоипом Хрговичем, Даниэлем Дюбуа, Джозефом Паркером, Деонтеем Уайлдером. Любой может получить бой с ним", - приводит слова промоутера Boxing News 24/7.

Ранее сообщалось, что Усика отстранили от бокса после боя с Фьюри.

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