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Али Башир: Я не вижу никого, кто способен побить Усика

Экс-тренер украинца дал совет боксеру на будущее.
Сегодня, 08:40
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Джеймс Али Башир, бывший тренер абсолютного чемпиона в супертяжелом весе Александра Усика, высказался по поводу победы украинца над Тайсоном Фьюри.

По словам специалиста, соперник должен уметь боксировать, ведь нокаутировать украинца одним ударом нереально.

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"Я не вижу никого, кто способен побить Усика, потому что они должны уметь боксировать. Ты не нокаутируешь Александра одним ударом. Чтобы одержать над ним победу, нужно быть способным боксировать.

Сколько людей могут с ним боксировать? Сколько еще Усик будет в боксе, только Бог знает. Я бы сказал ему постараться провести еще одно сражение против Фьюри, а затем завершать карьеру. Больше нечего доказывать", - приводит слова тренера Seconds Out.

Напомним, Усика отстранили от бокса после боя с Фьюри.

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