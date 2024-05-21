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Бывший соперник Усика оценил победу украинца в бою с Фьюри

Хантер разобрал чемпионский поединок.
Сегодня, 10:02
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images

Американский супертяжеловес Майкл Хантер прокомментировал победу Александра Усика в бою против Тайсона Фьюри.

По словам боксера, поединок за абсолютное чемпионство прошел так, как он рассчитывал.

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"У Фьюри сильные умственные способности, он делает много ловушек, трюков и цыганских штучек. В этот вечер это не сработало. Когда ты встречаешься с кем-то такого высокого уровня, все немного меняется. Ты не можешь играть в такие игры слишком часто.

Я считал, что Усик проиграет первую половину боя, но затем продолжит и выиграет весь бой. Я знал, что ему нужно выиграть пару раундов в первой половине боя. Я знал, что он выиграет вторую половину в лучшей манере, и все произошло именно так.

Усик выступает на высоком уровне, в то время как Тайсон на протяжении многих лет был не в лучшей форме. Его роняли семь раз за карьеру, в то время как Усика не роняли ни разу, и он выиграл все в любителях и в крузервейте. Я знаю, что соревнования на таком уровне и такая психологическая стойкость помогут ему справиться", - приводит слова Хантера Ring News 24.

В 2017-м Майкл Хантер проиграл Александру Усику.

Напомним, Усика отстранили от бокса после боя с Фьюри.

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