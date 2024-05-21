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"Безумие": легенда UFC назвал неожиданного соперника для Усика после победы над Фьюри

Усман выбрал одного из сильнейших панчеров в мире единоборств.
Сегодня, 12:30
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Бывший чемпион UFC Камару Усман прокомментировал победу Александра Усика над Тайсоном Фьюри.

По словам знаменитого бойца, украинец мог бы проверить свои силы против Фрэнсиса Нганну.

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"Возможно, это безумие, но я хотел бы увидеть бой Усика против Нганну. 

Александр проучил всех предыдущих соперников, но Фрэнсис – лучший панчер в мире. Я хотел бы увидеть, справится ли Усик с таким оппонентом", - приводит слова Усмана Pound 4 Pound with Kamaru & Henry.

Ранее промоутер Фьюри раскрыл подробности травмы Усика.

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