Баффер показал карточку, с которой он оглашал результат боя Усик - Фьюри
Украинец стал абсолютным чемпионом мира.
Легендарный ринг-анонсер Майкл Баффер похвастался сувениром с боя Александра Усика и Тайсона Фьюри.
Он показал карточку, на который были выписаны судейские оценки боя, в котором украинец стал абсолютный чемпионом мира.
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"Это настоящая карточка, переданная мне Комиссией по боксу Ближнего Востока!
Обычно ее возвращают после того, как я объявляю результаты. Из-за толпы на ринге я не смог вернуться к их столу. Похоже, у меня есть ценный коллекционный экземпляр", - написал Баффер.
Ранее стало известно, что Кличко сказал Усику сразу после победы над Фьюри.
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