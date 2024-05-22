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Баффер показал карточку, с которой он оглашал результат боя Усик - Фьюри

Украинец стал абсолютным чемпионом мира.
Сегодня, 16:21
Майкл Баффер / Getty Images
Майкл Баффер / Getty Images

Легендарный ринг-анонсер Майкл Баффер похвастался сувениром с боя Александра Усика и Тайсона Фьюри.

Он показал карточку, на который были выписаны судейские оценки боя, в котором украинец стал абсолютный чемпионом мира.

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"Это настоящая карточка, переданная мне Комиссией по боксу Ближнего Востока! 

Обычно ее возвращают после того, как я объявляю результаты. Из-за толпы на ринге я не смог вернуться к их столу. Похоже, у меня есть ценный коллекционный экземпляр", - написал Баффер.

Ранее стало известно, что Кличко сказал Усику сразу после победы над Фьюри.

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