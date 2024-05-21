Гордость и благодарность: стало известно, что Кличко сказал Усику сразу после победы над Фьюри

Александр Усик одержал победу в бою с Тайсоном Фьюри, став абсолютным чемпионом супертяжелого дивизиона.

На поединке, который состоялся в ночь на 19 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, присутствовал бывший лидер хэвивейта Владимир Кличко. В Сеть попало видео разговора легендарного боксера с новым бесспорным чемпионом.

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После боя Кличко лично поздравил соотечественника с исторической победой.

"Я горжусь тобой. Благодарю тебя за эту победу. Это важная, историческая победа для тебя, а еще более важная для нас, украинцев", - сказал Владимир.

В свою очередь Усик отметил, что Кличко всегда был для него источником вдохновения.

"Благодарю тебя, ты меня вдохновляешь, ты меня всегда вдохновлял".

Ранее стало известно, кому Усик подарил перчатки и наряд, в котором выходил на бой с Фьюри.

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