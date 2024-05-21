Стало известно, кому Усик подарил перчатки и наряд, в котором выходил на бой с Фьюри

Украинец оставил свои вещи в Саудовской Аравии.

Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх получил подарки от абсолютного чемпиона в супертяжелом весе Александра Усика (22-0, 14 КО).

Украинский боксер подарил Аль аш-Шейху перчатки и наряд, в котором выходил на бой с Тайсоном Фьюри.

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"Спасибо Александру Усику за отличные подарки. Ты заслуживаешь большой победы. Я сохраню эти исторические подарки для моих внуков, и я расскажу им об истории этого боя".

Усик победил Фьюри решением судей и стал первым абсолютом в супертяжелом весе с 1999 года.

Напомним, Усика отстранили от бокса после боя с Фьюри.

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