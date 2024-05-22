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Боксер сборной Украины стал отцом

Захареев поделился милой информацией со своими фанатами.
Сегодня, 21:00
Юрий Захареев с возлюбленной / Instagram
Юрий Захареев с возлюбленной / Instagram

Боксер сборной Украины Юрий Захареев стал отцом.

21-летний спортсмен сообщил об этом в своем Instagram. Его возлюбленная Татьяна родила мальчика.

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"Спасибо большое тебе, моя дорогая, за нашего ангелочка. Люблю тебя. Наш сыночка, наш долгожданный. Родился в день своего ангела".

Ранее стало известно, что Кличко сказал Усику сразу после победы над Фьюри.

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