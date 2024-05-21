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"Будет перестрелка, которая понравится фанатам": Американский боксер вызвался на бой с Беринчиком

Кишон Дэвис готов встретиться в ринге с украинским чемпионом.
Вчера, 22:08
Кишон Дэвис / Getty Images
Кишон Дэвис / Getty Images

Американский представитель легкого дивизиона Кишон Дэвис принял вызов от обладателя титула WBO Дениса Беринчика.

По его словам, он готов встретиться в ринге с украинцем, который упомянул его в числе потенциальных соперников после победы над Эмануэлем Наваррете.

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"Мы с Беринчиком были бы невероятными, потому что он любит драться, я тоже люблю драться.

Борьба за титул сделала бы меня, естественно, более агрессивным. Это будет перестрелка, которая понравится фанатам. Мы должны сделать это в этом году.

У меня есть способности, навыки, сила, мощность, IQ. Я совершенный и умный боец. Мой менталитет таков, что на ринге никогда не бывает скучно. Беринчик вытянет из меня лучшее в борьбе за мой первый титул.

Я восходящая звезда в этом виде спорта. Большой талант. Я чувствую, что сейчас никто не может этому возразить. Могут сказать, что я неопытен. Это очевидно. Вот почему я призываю провести этот бой за титул чемпиона мира прямо сейчас. Я дам болельщикам то, чего они хотят - новую звезду в спорте, чтобы спорт мог продолжать развиваться. Я чувствую, что мы с Беринчиком - это отличный бой", - цитирует Дэвиса Boxing Scene.

Ранее промоутер оценил шансы на бой Ломаченко - Беринчик.

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