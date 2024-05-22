Усик снимется в фильме со звездой Голливуда

Новый абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик снимется в голливудском фильме.

Как сообщает IMBD, украинец примет участие в съемках фильма режиссера Бенни Сафди "Крушащая машина".

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Кинолентка будет о бывшей звезде UFC Марке Керре, роль которого сыграет звездный актер Дуэйн Джонсон.

Усик в этом фильме сыграет роль украинского бойца ММА Игоря Волчанчина, который за свою карьеру дважды сражался с Керром. В первый раз он выиграл нокаутом, но поединок получил статус "несостоявшегося" из-за запрещенных ударов, а во втором бою проиграл единогласным решением судей.

Премьера фильма ожидается в 2025 году.

Напоним, менеджер Усика раскритиковал судейство в бою с Фьюри.

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