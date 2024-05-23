Джойс оценил победу Усика, назвав ключевой момент победы над Фьюри

Британский супертяжеловес Джо Джойс прокомментировал победу Александра Усика над Тайсоном Фьюри.

По словам боксера, ключевой момент случился, когда украинец отправил "Цыганского короля" в нокдаун.

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"Поздравляю Александра Усика со званием абсолютного чемпиона. Это был шикарный и ровный бой от обоих боксеров. Но когда Фьюри шатало по рингу в 9 раунде и он отправился в нокдаун – это полностью изменило ситуацию. Интересно, увидим ли мы другой бой в реванше.

Можно ли считать Усика одним из лучших хевивейтеров в истории? Конечно, он этого добился, он абсолютный чемпион и много достиг в крузервейте", - приводит слова Джойса Boxing Social.

Ранее президент IBF рассказал, потеряет ли Усик пояс организации из-за реванша с Фьюри.

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