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Джойс оценил победу Усика, назвав ключевой момент победы над Фьюри

Британец поздравил украинца с триумфом.
Сегодня, 11:42
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images

Британский супертяжеловес Джо Джойс прокомментировал победу Александра Усика над Тайсоном Фьюри.

По словам боксера, ключевой момент случился, когда украинец отправил "Цыганского короля" в нокдаун.

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"Поздравляю Александра Усика со званием абсолютного чемпиона. Это был шикарный и ровный бой от обоих боксеров. Но когда Фьюри шатало по рингу в 9 раунде и он отправился в нокдаун – это полностью изменило ситуацию. Интересно, увидим ли мы другой бой в реванше.

Можно ли считать Усика одним из лучших хевивейтеров в истории? Конечно, он этого добился, он абсолютный чемпион и много достиг в крузервейте", - приводит слова Джойса Boxing Social.

Ранее президент IBF рассказал, потеряет ли Усик пояс организации из-за реванша с Фьюри.

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