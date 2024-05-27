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Леннокс Льюис предсказал, как бы закончился его бой с Фьюри

Легендарный спортсмен оценил способности "Цыганского короля".
Вчера, 16:04
Леннокс Льюис / Getty Images
Леннокс Льюис / Getty Images

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис высказался про гипотетический поединок против Тайсона Фьюри.

Легендарный боксер заявил, что он бы победил "Цыганского короля".

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"Леннокс Льюис победил бы. Мне кажется, что я намного сильнее Фьюри, но у него есть хорошие боксерские навыки, и он высокий. Так что Фьюри дал бы мне отличный бой", - приводит слова Льюиса Seconds Out.

Ранее легендарный Холифилд оценил победу Усика в бою с Фьюри.

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