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"Великий воин": Чжилей назвал победителя боя Усик - Фьюри

Китаец подвел итоги исторического поединка.
Вчера, 16:05
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images

Бывший временный чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Чжан Чжилей высказался о победе Александра Усика в поединке против Тайсона Фьюри.

По словам представителя Китая, украинский боксер заслуженно победил.

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"Усик заслужил эту победу, он великий воин. Они оба были хороши. Тайсон Фьюри был в порядке. Два идеальных бойца разделили ринг. Это был фантастический поединок, но я считаю, что Усик был сильнее.

Я не в том положении, чтобы давать им советы на реванш. Это дело их команд, это их бой. Единственное, что я могу сказать: нужно извлечь урок из этого боя, как бы он ни закончился - победой или поражением", - сказал Чжилей в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

Ранее Дюбуа оценил победу Усика над Фьюри.

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