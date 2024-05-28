Майк Тайсон впервые прокомментировал инцидент, когда ему стало плохо
Американцу оказывали помощь в самолете.
Бывший чемпион мира Майк Тайсон высказался после того, как ему понадобилась медицинская помощь во время перелета из Майами в Лос-Анджелес.
Легендарный боксер заверил, что с ним все хорошо.
"Чувствую себя на 100%, хотя мне сейчас и не нужно побеждать Джейка Пола", – написал Тайсон.
Now feeling 100% even though I don’t need to be to beat Jake Paul.— Mike Tyson (@MikeTyson) May 28, 2024
Напомним, 20 июля Майк Тайсон проведет бой с видеоблогером Джейком Полом.
Ранее Джейк Пол ответил, состоится ли его поединок с легендой.
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