Джейк Пол ответил, состоится ли его бой с Майком Тайсоном

Блогер заверил фанатов, что беспокоиться за поединок не стоит.

Ютубер и начинающий боксер Джейк Пол высказался касаемо боя с Майком Тайсоном.

Напомним, бывшему чемпиону стало плохо во время перелета из Майами в Лос-Анджелес, ввиду чего ему понадобилась неотложная медицинская помощь в самолете.

"Вы любите придумывать всякую ерунду ради лайков и кликов, но не знаете о фактах. Ничего не изменилось", – написал блогер.

You love to make shit up before knowing the facts for clicks / likes. Nothing changed #PaulTyson — Jake Paul (@jakepaul) May 27, 2024

Бой между ютубером и легендой бокса состоится 21 июля и пройдет в Далласе, штат Техас.

На ISPORT также доступно видео битвы взглядов Пола и Тайсона.

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