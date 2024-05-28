iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Джейк Пол ответил, состоится ли его бой с Майком Тайсоном

Блогер заверил фанатов, что беспокоиться за поединок не стоит.
Сегодня, 11:54
Джейк Пол / Getty Images
Джейк Пол / Getty Images

Ютубер и начинающий боксер Джейк Пол высказался касаемо боя с Майком Тайсоном.

Напомним, бывшему чемпиону стало плохо во время перелета из Майами в Лос-Анджелес, ввиду чего ему понадобилась неотложная медицинская помощь в самолете.

"Вы любите придумывать всякую ерунду ради лайков и кликов, но не знаете о фактах. Ничего не изменилось", – написал блогер.

Бой между ютубером и легендой бокса состоится 21 июля и пройдет в Далласе, штат Техас.

На ISPORT также доступно видео битвы взглядов Пола и Тайсона.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Майк Тайсон Джейк Пол

Статьи по теме

Джейк Пол - о бое с Тайсоном: Один из нас должен умереть Джейк Пол - о бое с Тайсоном: Один из нас должен умереть
"Это низко": Тайсон резко ответил противникам его боя с Полом "Это низко": Тайсон резко ответил противникам его боя с Полом
Кроос - о финале: Обыгрывать немецкие команды нелегко, вспомните Лейпциг Кроос - о финале: Обыгрывать немецкие команды нелегко, вспомните Лейпциг
Президент Наполи рассказал о ходе переговорах с Конте Президент Наполи рассказал о ходе переговорах с Конте
Помочь журналистам

Видео

Бостон выиграл финал Востока и вышел в решающую серию
Бостон выиграл финал Востока и вышел в решающую серию

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла две позиции, Калинина вернулась в ТОП-50
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Марченко вновь поднялся, Джокович первая ракетка мира
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Европа13:40
Кроос - о финале: Обыгрывать немецкие команды нелегко, вспомните Лейпциг
Европа13:20
Президент Наполи рассказал о ходе переговорах с Конте
Другие страны13:13
Несколько футболисток сборной Аргентины покинули команду из-за ненадлежащих условий
ММА12:50
Бои без правил: расписание боев и турниров
Европа12:39
"У меня есть друг в Комо": Азар посоветовал нового тренера для Челси
Евро-202412:12
Фаворит группы Украины на Евро-2024 объявил предварительный состав
Бокс11:54
Джейк Пол ответил, состоится ли его бой с Майком Тайсоном
Формула 111:46
Альпин рассматривает отстранение Окона от Гран-при Канады
Киберспорт11:31
Еволюція кіберспорту: від хобі до професійної галузі
Европа11:21
Бавария может усилиться одним из самых перспективных испанских вингеров
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK