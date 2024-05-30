"Оплачивают счета": Чжилей оценил победу Усика над Фьюри

Боксер супертяжелого веса Чжан Чжилей (26-2-1, 21 KO) высказался о победе абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика (22-0, 14 КО) над Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО).

По словам китайца, представитель Украины победил за счет своего мастерства.

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"Два крутых парня, два замечательных боксера.

Считаю, Усик использовал свои боксерские навыки, свой IQ на ринге. Именно навыки оплачивают счета, Александр – великий воин", - сказал Чжилей для Bad Left Hook.

Ранее Хргович назвал единственное условие, при котором Фьюри победит Усика в реванше.

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