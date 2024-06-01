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"Жестко потряс": Валлин оценил победу Усика над Фьюри

Шведский боксер похвалил украинца за выступление.
Сегодня, 13:31
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images

Шведский супертяжеловес Отто Валлин поделился впечатлениями от победы Александра Усика над Тайсоном Фьюри.

По словам боксера, зрители увидели отличный поединок.

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"Я думал, что поединок будет близким, но Фьюри победит по очкам. Это был потрясающий близкий бой. В конце Усик заслужил победу.

Казалось, что у Усика был хороший первый раунд, но затем Фьюри начал забирать бой. Выглядело так, что Тайсон достаточно комфортно заберет поединок, но затем Усик вернулся и поймал Фьюри ударом из ниоткуда. Я не знаю, сломал ли он Тайсону нос, но дальше Усик его жестко потряс. Это был отличный бой, это здорово для бокса. Приятно видеть абсолютного чемпиона", - сказал Валлин в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

Ранее Чисора назвал единственное условие, при котором Фьюри победит Усика в реванше.

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