Чжилей прокомментировал победу над Уайлдером

Китайский боксер супертяжелого веса Чжан Чжилей поделился эмоциями после победы над бывшим чемпионом Деонтеем Уайлдером.

Представитель Китая опубликовал пост в Instagram.

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"Прощай, Королевство Саудовская Аравия. Здесь всегда было приятно драться. Мир наблюдает, как Королевство сейчас становится центром бокса. Спасибо моему партнеру по танцам Уайлдеру. Я всегда уважаю тебя как мужчину, отца и воина.

В субботу вечером я почувствовал твою силу, силу, которая может нокаутировать кого угодно. Я рад, что мы оба вышли из ринга здоровыми и невредимыми.

Возвращайся к своей семье и наслаждайся временем. Бокс отличный с Уайлдером, пока не списывайте его со счетов", - написал Чжилей.

Чжилей нокаутировал Уайлдера в пятом раунде.

Ранее Чжан назвал двух потенциальных соперников после победы.

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