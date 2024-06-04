"Дрался, чтобы выжить": Малиньяджи оценил поражение Уайлдера от Чжилея

Бывший чемпион мира Пол Малиньяджи поделился мнением о поражении Деонтея Уайлдера от Чжана Чжилея.

По словам эксперта, американцу нужно завершать карьеру.

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"Если вы действительно посмотрите, как Уайлдер бился с Чжилеем, то он дрался, чтобы выжить. Он закончился ментально. Он просто нацелен получить еще несколько чеков. Деонтей Уайлдер не дерется с инстинктом убийцы. Он слишком много думает. Он слишком нацелен на защиту и недостаточно думает о нападении.

Уайлдер был самым захватывающим супертяжеловесом своего поколения. Его три боя с Тайсоном Фьюри были невероятно захватывающими. Уайлдер был одним из лучших супертяжеловесов в очень сильном поколении хэвивейта", - приводит слова Пола Boxing Scene.

Напомним, Уайлдер проиграл Чжилею нокаутом в пятом раунде.

Ранее Чжан назвал двух потенциальных соперников после победы.

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