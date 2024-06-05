"Ужасно наблюдать": известный тренер дал совет Уайлдеру

Авторитетный тренер Роберт Гарсия высказался о будущем Деонтея Уайлдера после поражения от Чжана Чжилея.

По словам специалиста, американец должен завершить карьеру.

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"Ужасно наблюдать, когда кто-то уходит подобным образом, но это часть бокса.

Я думаю, что Уайлдер пережил свой лучший момент. Пожалуй, сейчас ему следует уйти на пенсию, но у него была отличная карьера. Он стал чемпионом, заработал много денег. Это то, ради чего тренируются бойцы", - сказал Гарсия в интервью YouTube-каналуFightHype.com.

Напомним, Деонтей проиграл в 4 из 5 последних боях.

Ранее бывший чемпион дал однозначный совет Уайлдеру.

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