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"Пора заканчивать": Бывший чемпион дал однозначный совет Уайлдеру

Американскому боксеру предрекли близкий конец карьеры.
Сегодня, 08:28
Деонтей Уайлдер / Getty Images
Деонтей Уайлдер / Getty Images

Бывший чемпион мира Карл Фроч считает, что Деонтею Уайлдеру после досрочного поражения от Чжана Чжилея стоит завершить карьеру.

По его мнению, американский боксер уже далеко не тот, что был раньше.

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"Лучшие годы Уайлдера уже прошли. Он с самого начала боя с Чжилеем выглядел не слишком уверенно. Возможно, он думает, что его удар все еще может нокаутировать соперников. Но если он так думает, то ему не хватает веры в это.

У него и удар уже не такой страшный, и сам он стал не таким стойким. Пора заканчивать карьеру", - сказал Фроч в комментарии talkSPORT Boxing.

Ранее сообщалось, что Уайлдер вылетел из топ-10 супертяжей по версии The Ring после поражения Чжилею.

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