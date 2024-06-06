"Лебединая песня": Усик назвал соперников для Уайлдера

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик высказался о будущем Деонтея Уайлдера.

По словам украинца, американский панчер еще может провести несколько боев.

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"Не знаю, был ли бой против Чжилея последним в карьере Уайлдера. У него никогда не было скучных боев.

Возможно, Уайлдер проведет еще один бой, который станет для него "лебединой песней", возможно, он все-таки подерется с Энтони Джошуа или, например, с Энди Руисом. Если ему предложат хорошие деньги, то мы можем его увидеть еще на ринге", - сказал Усик на подкасте 3 Knockdown Rule.

Отметим, что в последнем бою Деонтей проиграл Чжилею нокаутом в пятом раунде.

Ранее украинец прокомментировал нокаут в бою Чжилей - Уайлдер.

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