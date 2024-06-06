"Ему конец": Усик прокомментировал нокаут в бою Чжилей - Уайлдер
Украинец отреагировал на быструю победу.
Абсолютный чемпион мира Александра Усик поделился мнением по поводу победы Чжана Чжилея над Деонтем Уайлдером.
По словам украинца, "Бронзовый бомбардировщик", вероятно, завершит карьеру.
"Это был хороший бой, но я думаю, что Деонтею – конец", - сказал Усик в эфире 3 Knockdown Rule.
Напомним, Чжилей нокаутировал Уайлдера в пятом раунде.
Ранее украинец назвал критический момент в бою с Фьюри.
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