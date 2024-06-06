"Ему конец": Усик прокомментировал нокаут в бою Чжилей - Уайлдер

Абсолютный чемпион мира Александра Усик поделился мнением по поводу победы Чжана Чжилея над Деонтем Уайлдером.

По словам украинца, "Бронзовый бомбардировщик", вероятно, завершит карьеру.

"Это был хороший бой, но я думаю, что Деонтею – конец", - сказал Усик в эфире 3 Knockdown Rule.

Напомним, Чжилей нокаутировал Уайлдера в пятом раунде.

Ранее украинец назвал критический момент в бою с Фьюри.

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