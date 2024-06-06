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Усик сделал прогноз на бой двух россиян за звание абсолютного чемпиона мира

Украинец оценил способности фаворита.
Сегодня, 14:44
Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол / Getty Images
Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол / Getty Images

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик высказался о поединке двух россиян Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева за звание абсолюта в полутяжелом весе.

По словам украинца, победу добудет Бивол за счет своих навыков.

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"Кто победит? Я думаю, Бивол. У него хорошая работа ног, хорошее движение. 

Я смотрел бой с Канело Альваресом. Хороший бокс, защита, контрудары и комбо", – сказал Усик в эфире 3 Knockdown Rule.

Бой Бивола и Бетербиева должен был состояться 1 июня, но из-за травмы ноги Артура поединок был перенесен на 12 октября.

Ранее Усик назвал победителя боя Альварес – Кроуфорд.

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