Усик: Раньше Владимир Кличко смеялся надо мной

Украинец признался, что давно мечтал победить Джошуа и Фьюри.

Абсолютный чемпион мира в хевивейте Александр Усик рассказал забавную историю, которая связана с легендой бокса Владимиром Кличко.

По словам супертяжеловеса, Кличко смеялся над ним, когда услышал про его амбиции.

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"Я очень долго готовился к Фьюри. Когда-то на украинском шоу я сказал, что стану абсолютным чемпионом мира в хевивейте, Владимир Кличко тогда посмеялся надо мной, теперь, возможно, он не смеется.

Я тогда сказал, что побьюсь с Джошуа через три года, а Кличко мне в ответ: "Ты что, с ума сошел?" Я ему тогда ответил, что я сумасшедший и хочу драться с Фьюри и Джошуа", - сказал Усик в эфире 3 Knockdown Rule.

Ранее сообщалось, что Усик решил сменить весовую категорию, чтобы снова стать абсолютным чемпионом мира.

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