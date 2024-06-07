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"Печальная история": Теофимо Лопес высказался по поводу Уайлдера

Американец поддержал своего соотечественника.
Сегодня, 18:30
Деонтей Уайлдер / Getty Images
Деонтей Уайлдер / Getty Images

Чемпион WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопес (20-1, 13 КО) поделился мнением об экс-чемпионе мира Деонтее Уайлдере.

По словам американца, "Бронзовый бомбардировщик" проделал огромную работу для супертяжелого веса.

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"У нас есть парень Деонтей. Знаете, это грустная история. Это парень, который все еще находится там, вы понимаете, что я имею в виду. Он действительно сделал так много.

Я просто с нетерпением жду увидеть, что он может сделать в будущем", - приводит слова Лопеса Bible of Boxing.

Отметим, что в последних пяти боях Деонтей проиграл четыре раза. В крайнем бою он нокаутом проиграл Джану.

Ранее Усик прокомментировал нокаут в бою Чжилей - Уайлдер.

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