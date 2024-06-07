"Печальная история": Теофимо Лопес высказался по поводу Уайлдера
Чемпион WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопес (20-1, 13 КО) поделился мнением об экс-чемпионе мира Деонтее Уайлдере.
По словам американца, "Бронзовый бомбардировщик" проделал огромную работу для супертяжелого веса.
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"У нас есть парень Деонтей. Знаете, это грустная история. Это парень, который все еще находится там, вы понимаете, что я имею в виду. Он действительно сделал так много.
Я просто с нетерпением жду увидеть, что он может сделать в будущем", - приводит слова Лопеса Bible of Boxing.
Отметим, что в последних пяти боях Деонтей проиграл четыре раза. В крайнем бою он нокаутом проиграл Джану.
Ранее Усик прокомментировал нокаут в бою Чжилей - Уайлдер.
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