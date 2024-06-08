"Должны любыми способами сделать бой": Промоутер Джошуа назвал приоритетного соперника

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, рассказал, с кем должен встретиться в ринге его подопечный.

По словам представителя британского боксера, его клиент не против провести третий бой с Александром Усиком, но приоритетным соперником является Тайсон Фьюри.

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"Все, что мы слышим от председателя Главного управления по делам развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейха, что Эй Джей подерется с победителем боя Фьюри - Усик, если Джошуа победит в сентябре. Будем честными, если победит Фьюри, то мы должны любыми способами сделать бой против Эй Джея. Это нужно всем.

Джошуа хочет быть бесспорным чемпионом. Так или иначе мы должны добраться туда. Ему бы очень хотелось еще раз подраться с Усиком, если он победит Фьюри. Тут счет 2-0. Это трудная задача, но сейчас Джошуа намного лучше. Конечно, более предпочтительный соперник - это Тайсон Фьюри", - сказал Хирн в комментарии talkSPORT Boxing.

Ранее Усик комично сравнил Фьюри и Джошуа.

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