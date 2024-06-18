Джошуа сообщил, что близок к подписанию контракта на следующий бой
Британец готов выйти в ринг.
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа заявил, что близок к согласованию своего следующего поединка.
Британец опубликовал пост в Instagram, в котором сообщил, что вскоре должен подписать контракт на бой.
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"Почти завершил переговоры о моем следующем поединке. Чувствую себя мотивированным", - написал Джошуа.
Ранее промоутер Джошуа назвал приоритетного соперника.
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