Джошуа сообщил, что близок к подписанию контракта на следующий бой

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа заявил, что близок к согласованию своего следующего поединка.

Британец опубликовал пост в Instagram, в котором сообщил, что вскоре должен подписать контракт на бой.

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"Почти завершил переговоры о моем следующем поединке. Чувствую себя мотивированным", - написал Джошуа.

Ранее промоутер Джошуа назвал приоритетного соперника.

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