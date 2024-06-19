"Метал пейнтбольные шарики": Атлас оценил поражение Гвоздика в титульном бою

Авторитетный тренер Тедди Атлас поделился впечатлениями от поединка между Дэвидом Бенавидесом и бывшим чемпионом мира в полутяжелом весе Александром Гвоздиком.

По словам специалиста, украинец оказался слабее своего соперника.

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"Причина, почему я выбирал Гвоздика перед боем, потому что он еще не изношен. Но тут разница заключалась в том, что один парень метал пейнтбольные шарики, которые не чувствуются даже через рубашку, а второй стрелял настоящими боевыми патронами. Бенавидес бил и хорошо выглядел в первых семи или восьми раундах.

С другой стороны, Дэвид никогда не дрался с парнем, который крупнее. Он показался мне большим джентльменом в этом поединке. Бенавидес действительно убрал ногу с педали газа в определенный момент", - приводит слова Атласа Boxing Scene.

Ранее Гвоздик впервые прокомментировал поражение Бенавидесу.

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