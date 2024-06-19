iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Он скучный": бывший чемпион мира раскритиковал Усика

Легендарный боец уверен, что украинец незаслуженно победил Фьюри.
Сегодня, 11:36
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Джеймс Тони поделился мнением по поводу абсолютного чемпиона супертяжелого веса Александра Усика.

По словам именитого спортсмена, украинский боксер является скучным.

Читай также: Хан предсказал победителя реванша Усик - Фьюри

"Он скучный. Мне нравится приезжать в Англию, я четыре раза был здесь. Но ваши бойцы - Бенны, Юбэнки, они все отстойные. То же самое касается Усика.

Он скучный, запуганный. Подерись с кем-нибудь. Фьюри не был мотивирован в бою с Усиком, и Александр едва ли победил его. Я отвечаю вам, что в реванше все будет по-другому", - приводит слова Тони Seconds Out.

Ранее Джеймс предсказал нокаут в реванше Усик - Фьюри.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Матч Словакия - Украина рассудит британский рефери Матч Словакия - Украина рассудит британский рефери
Жеребьевка второго отборочного раунда Лиги Европы: онлайн-трансляция церемонии Жеребьевка второго отборочного раунда Лиги Европы: онлайн-трансляция церемонии
Тухель получит от Баварии солидную неустойку, если останется без работы Тухель получит от Баварии солидную неустойку, если останется без работы
Днепр-1 и Полесье узнают соперников: онлайн-трансляция жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги конференций Днепр-1 и Полесье узнают соперников: онлайн-трансляция жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги конференций
Помочь журналистам

Видео

Футболист Реала забил сумасшедший гол за Турцию в ворота Грузии
Футболист Реала забил сумасшедший гол за Турцию в ворота Грузии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "Сине-желтые" позорно стартовали на Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Динамо узнает соперника: онлайн-трансляция жеребьевки второго квалификационного раунда Лиги чемпионов
просмотров
Жеребьевка второго отборочного раунда Лиги Европы: онлайн-трансляция церемонии
просмотров

Последние новости

Евро-202412:45
Матч Словакия - Украина рассудит британский рефери
Лига Европы12:40
Жеребьевка второго отборочного раунда Лиги Европы: онлайн-трансляция церемонии
Европа12:20
Тухель получит от Баварии солидную неустойку, если останется без работы
Лига конференций12:10
Днепр-1 и Полесье узнают соперников: онлайн-трансляция жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги конференций
НБА12:03
Порзингис перенесет операцию на ноге после победы Бостона в Финале НБА
Бокс11:36
"Он скучный": бывший чемпион мира раскритиковал Усика
Евро-202411:27
Позор Украины, неудачи Лукаку и шедевр Гюлера: итоги первого тура Евро-2024
Лига Чемпионов11:14
Динамо узнает соперника: онлайн-трансляция жеребьевки второго квалификационного раунда Лиги чемпионов
Бокс10:53
"Метал пейнтбольные шарики": Атлас оценил поражение Гвоздика в титульном бою
Евро-202410:30
Тренер Венгрии назвал уникальную сборную на Евро-2024
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK