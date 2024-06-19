"Он скучный": бывший чемпион мира раскритиковал Усика

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Джеймс Тони поделился мнением по поводу абсолютного чемпиона супертяжелого веса Александра Усика.

По словам именитого спортсмена, украинский боксер является скучным.

Читай также: Хан предсказал победителя реванша Усик - Фьюри

"Он скучный. Мне нравится приезжать в Англию, я четыре раза был здесь. Но ваши бойцы - Бенны, Юбэнки, они все отстойные. То же самое касается Усика.

Он скучный, запуганный. Подерись с кем-нибудь. Фьюри не был мотивирован в бою с Усиком, и Александр едва ли победил его. Я отвечаю вам, что в реванше все будет по-другому", - приводит слова Тони Seconds Out.

Ранее Джеймс предсказал нокаут в реванше Усик - Фьюри.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!