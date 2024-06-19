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Украинец Хегай получил соперника на ближайший бой

Украинский боксе выйдет в ринг в августе в США.
Сегодня, 15:45
Арнольд Хегай / Getty Images
Арнольд Хегай / Getty Images

Украинский представитель полулегкого веса Арнольд Хегай (21-1-1, 13 КО) узнал соперника на ближайший бой.

32-летний украинец встретится в ринге с 35-летним колумбийцем Бельмаром Пресиадо (22-7, 13 КО), сообщает BoxRec.

Десятираундовый поединок состоится 10 августа в Альбукерке, США в рамках вечера бокса от промоутерской компании Top Rank.

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Главным событием боксерского шоу станет бой чемпиона IBF в полулегком весе мексиканца Луиса Лопеса (30-2, 17 KO) и американца Анджело Лео (24-1, 11 КО).

Для украинца этот поединок станет первым после подписания контракта с компанией Top Rank.

Напомним, что Хегай в своем последнем бою в январе 2024 года одержал победу техническим нокаутом над испанцем Хоном Мартинесом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Арнольд Хегай

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