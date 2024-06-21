"Я смеялся над ним": Фьюри заявил, что победил Усика

Британский супертяжеловес Тайсон Фьюри высказался о своем поражении Александру Усику.

По словам спортсмена, он не согласен с результатом боя.

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"Я много раз смотрел бой, и каждый раз получаю один и тот же ответ - я выиграл. Усик знает, что не победил меня. Большую часть раундов я боксировал и переигрывал его.

На самом деле все оказалось проще, чем я думал. Люди говорили, что по нему трудно попасть, но я разбивал его комбинациями и смеялся над ним", - сказал Фьюри для FUROCITY By Tyson Fury.

Напомним, Усик победил Фьюри раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира. Ранее британец объяснил, почему проиграл украинцу.

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