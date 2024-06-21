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Роберт Гарсия назвал фаворита боя Ломаченко - Дэвис

Эксперт отметил важный критерий поединка.
Сегодня, 16:20
Роберт Гарсия / Getty Images
Роберт Гарсия / Getty Images

Американский тренер Роберт Гарсия поделился мнением по поводу возможного боя между обладателем титулов IBF и IBO в легком весе Василием Ломаченко (18-3, 12 КО) и чемпионом WBA Джервонтой Дэвисом (30-0, 28 КО).

По словам эксперта, американский боец является фаворитом поединка.

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"Ломаченко все еще один из талантливейших бойцов, но в 36 все немного иначе. Честно говоря, 9-10 лет назад была бы совсем другая история. Думаю, сейчас я бы назвал фаворитом Джервонту из-за молодости и то, он просто чертовски силен. Будет тяжело побить его. Но в плане навыков Лома всегда был одним из моих любимых бойцов.

Я считаю, что Джервонта фаворит. Если они побьются… Жаль такое говорить, но я вижу, как это произойдет. Жаль такое говорить, потому что я люблю Лома, но это вижу", - приводит слова Гарсии Sean Zittel.

Ранее Арум назвал потенциального соперника Ломаченко.

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