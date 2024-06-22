"Он станет бесспорным чемпионом": катмен Фьюри удивил заявлением про реванш с Усиком

Хорхе Капетильо, катмен британского супертяжеловеса Тайсона Фьюри, поделился ожиданиями от поединка британца против Александра Усика.

По словам специалиста, он не сомневается, что "Цыганский король" победит украинца.

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"Мы общались недавно, с ним действительно все в порядке. Тайсон уже вернулся в спортзал и готов к рок-н-роллу. Фьюри готов прийти в норму, и я знаю, что он это сделает, потому что Тайсон сильный человек. Он в состоянии оправиться от этого поражения. Я очень горжусь им.

Тайсон уже завоевал в боксе все. Он уже показал, что способен на все, когда вернулся после проблем с психическим здравьем и снова стал чемпионом мира. После трех боев против Деонтея Уайлдера ему больше нечего доказывать. Фьюри по-прежнему страстно любит бокс и я искренне рад за него, что он станет бесспорным чемпионом", - приводит слова катмена Boxing Social.

Ранее Тайсон Фьюри назвал причину поражения Усику.

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