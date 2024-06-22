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Катмен Фьюри назвал секрет победы над Усиком

Эксперт отметил слабые качества "Цыганского короля".
Сегодня, 11:32
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images

Хорхе Капетильо, катмен британского супертяжеловеса Тайсона Фьюри, высказался о поединке британца против Александра Усика.

По словам эксперта, "Цыганский король" должен иметь больше выносливости для победы.

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"Нужен темп, держать руки выше, прыгать немного меньше на ногах. Вместо того чтобы прыгать он может просто драться, потому что Тайсон слишком большой и тяжелый для своего соперника. Вы можете при необходимости попрыгать несколько секунд, но не несколько раундов.

Ему нужно больше боксировать, сохранять бдительность и держать своего соперника в напряжении. Он более крупный человек и должен дать отпор Усику. В первой бою действия Тайсона были эффективней, когда он был агрессором", - приводит слова катмена Boxing Social.

Ранее промоутер Джошуа назвал условие для победы Фьюри в реванше с Усиком.

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