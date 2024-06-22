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Беллью сделал шокирующий прогноз на бой Джошуа - Дюбуа

Эксперт назвал единственный шаня для Даниэля.
Сегодня, 14:28
Энтони Джошуа / Getty Images
Энтони Джошуа / Getty Images

Бывший чемпион в первом тяжелом весе Тони Беллью поделился мнением по поводу поединка Даниэля Дюбуа и Энтони Джошуа.

По словам эксперта, Эй Джей не оставит шансов своему соотечественнику.

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"Даниэль умеет бить, но Энтони технически лучше, более подвижен, быстрее и бьет сильнее. Во всем, в чем хорош Дюбуа, Джошуа намного лучше. К тому же у Энтони еще есть и защита.

Дюбуа хорош в прессинге. Он мощный и работает с разумной скоростью для человека его роста, но «Эй Джей» - монстр. Он неверно лучший атлет в боксе за всю историю.

Если этот поединок состоится, то продлится всего два раунда. Если Джошуа выйдет и будет драться с тем же азартом, что и против Фрэнсиса Нганну, то все закончится за два раунда. Другого результата я не вижу", - приводит слова Тони talkSPORT.

Ранее Джошуа сообщил, что близок к подписанию контракта на следующий бой.

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