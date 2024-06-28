Чисора дал прогноз на бой Дюбуа - Джошуа

Бывший претендент на титул в супертяжелом весе Дерек Чисора поделился ожиданиями от поединка чемпиона мира по версии IBF в его дивизионе Даниэля Дюбуа против Энтони Джошуа.

По словам ветерана бокса, фаворитом встречи является Эй Джей.

Читай также: Тренер Джошуа сделал прогноз на трилогию с Усиком

"Это отличный бой. Это хороший поединок. Пока в нем шансы не 50 на 50 - у Эй Джея больше опыта, больше нокаутов, ему нравятся большие шоу.

Джошуа победит ранней остановкой? Я не хочу думать об этом, потому что Эй Джей должен замедлить Дюбуа в первых двух раундах. Если он пройдет 5-6 раундов, то это будет долгий вечер для Джошуа", - сказал Чисора в интервью YouTube-каналу The Stomping Ground.

Бой Дюбуа - Джошуа состоится 21 сентября в Лондоне.

Ранее Джошуа сделал прогноз на бой с Дюбуа.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!