"Это безумие": Стивенсон разнес Лопеса после чемпионского боя
Американец недоволен выбором соперника звездным соотечественником.
Чемпион мира по версии WBC в легком весе Шакур Стивенсон высказался по поводу победы Теофимо Лопеса над Стивом Клаггеттом.
По словам американца, обладатель титула WBO в первом полусреднем дивизионе выбрал слабого соперника.
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"Черт побери, я никогда на протяжении всей своей карьеры не дрался против чувака с 7 поражениями. Это безумие", - написал Стивенсон.
Damn I never even fought a dude with 7 losses in my entire career. That's crazy.— Shakur Stevenson (@ShakurStevenson) June 30, 2024
Ранее Теофимо Лопес оценил свою победу над Клаггеттом.
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