"Это безумие": Стивенсон разнес Лопеса после чемпионского боя

Чемпион мира по версии WBC в легком весе Шакур Стивенсон высказался по поводу победы Теофимо Лопеса над Стивом Клаггеттом.

По словам американца, обладатель титула WBO в первом полусреднем дивизионе выбрал слабого соперника.

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"Черт побери, я никогда на протяжении всей своей карьеры не дрался против чувака с 7 поражениями. Это безумие", - написал Стивенсон.

Damn I never even fought a dude with 7 losses in my entire career. That's crazy. — Shakur Stevenson (@ShakurStevenson) June 30, 2024

Ранее Теофимо Лопес оценил свою победу над Клаггеттом.

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