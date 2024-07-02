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Дядя Фьюри назвал фаворита Дюбуа - Джошуа

Специалист назвал ключевой фактор поединка.
Сегодня, 00:15
Энтони Джошуа и Даниель Дюбуа / Getty Images
Энтони Джошуа и Даниель Дюбуа / Getty Images

Известный тренер Питер Фьюри высказался по поводу поединка Даниэля Дюбуа против Энтони Джошуа.

По словам специалиста, Эй Джей фаворит, но его соотечественник имеет все шансы на победу.

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"У Джошуа слишком много опыта, у него есть скорость. Я должен отдать предпочтение ему. Но, несмотря на это, исход их боя не предрешен. Дюбуа тоже мощный панчер. Так что вопрос в том, кто первым попадет. Бывают шокирующие результаты в супертяжелом весе, так что давайте посмотрим.

Меня не особо удивил результат боя Дюбуа с Филипом Хрговичем. Он хорошо выступил с Джарреллом Миллером. И мне кажется, что он показал хорошее выступление с Хрговичем. Так что давайте надеяться, что он станет лучше после этих двух боев и выйдет на поединок с Эй Джеем полностью уверенным в себе. 

Я уверен, что так и будет. Поэтому давайте смотреть. Мы никогда не видели в прошлом абсолютного уверенного Дюбуа. Давайте посмотрим, что он сделает", - сказал Фьюри в интервью YouTube-каналу Pro Boxing Fans.

Ранее дядя Фьюри отреагировал на отказ Усика от титула IBF.

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