Фроч назвал боксера, который "забрал душу" у Джошуа
Эксперт вспомнил фатальное поражение британца.
Бывший чемпион мира во втором среднем весе Карл Фроч поделился мнением по поводу Энтони Джошуа.
По словам эксперта, британец завершит карьеру, если проиграет Даниэлю Дюбуа.
Читай также: "Большой бонус": Джошуа о том, что IBF отобрал пояс у Усика
"Джошуа уже не тот боксер, которым был раньше. Если он проиграет Даниэлю Дюбуа – мы его в последний раз увидим на ринге.
Джошуа стал ментально слабым после того, как Руис побил его, Энди тогда у него забрал душу. ЭйДжей тогда просто сдался", - приводит слова Фроча talkSPORT.
Бой Дюбуа - Джошуа состоится 21 сентября на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.
Ранее дядя Фьюри назвал фаворита Дюбуа - Джошуа.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!