Фроч назвал боксера, который "забрал душу" у Джошуа

Бывший чемпион мира во втором среднем весе Карл Фроч поделился мнением по поводу Энтони Джошуа.

По словам эксперта, британец завершит карьеру, если проиграет Даниэлю Дюбуа.

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"Джошуа уже не тот боксер, которым был раньше. Если он проиграет Даниэлю Дюбуа – мы его в последний раз увидим на ринге.

Джошуа стал ментально слабым после того, как Руис побил его, Энди тогда у него забрал душу. ЭйДжей тогда просто сдался", - приводит слова Фроча talkSPORT.

Бой Дюбуа - Джошуа состоится 21 сентября на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Ранее дядя Фьюри назвал фаворита Дюбуа - Джошуа.

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